Госдума упростит правила работы с частными газопроводами

Госдума проработает правила взаимодействия с владельцами частных газопроводов по вопросам «Социальной газификации». Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин во время осмотра пункта «Социальной газификации» в Истре, который он проводил вместе с губернатором Андреем Воробьевым.

Воробьев рассказал, что в Подмосковье часто сталкиваются со сложностями при переговорах с владельцами частных газопроводов. С кем-то уже получилось договариваться, с другими — все находится на стадии переговоров. В связи с этим глава региона предложил проработать вопросы взаимодействия законодательно.

«Я не могу провести газ, если газопровод принадлежит частному или юридическому лицу, мы должны с ним договориться. Мы просим дать возможность провести газ. Где-то нам удается договориться, где-то мы еще в стадии переговоров. Мы бы хотели попросить у вас назначить слушания, чтобы в открытом режиме говорить о решениях», — подчеркнул губернатор.

Володин предложил Воробьеву вместе подумать над решением этого вопроса.

«Мы за сентябрь проведем обсуждения, чтобы в октябре комитетам приступить к этой работе», — добавил председатель Госдумы.

Глава Московской области выступил за проведение слушаний, чтобы в открытом режиме поговорить и найти оптимальные решения по газификации. Он подчеркнул, что в регионе высокие темпы газификации, и напомнил, что президент России Владимир Путин поручил провести всем нуждающимся газ максимум за 24 месяца.

Компания «Мособлгаз» уже привлекла около миллионы рублей инвестиций, чтобы всю эту работу форсированно сделать.

Президент Владимир Путин в апреле 2021 года заявил, что россияне не должны платить за подключение к газовому снабжению своих частных домов. После этого правительство утвердило дорожную карту по газификации. Подключение должно пройти ускоренными темпами и без привлечения денег людей.