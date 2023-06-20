Подмосковье 20 июня 2023, 12:39 Правила выкупа муниципальной земли напомнили в Подмосковье

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье муниципальную землю в аренду взяли свыше двух тысяч жителей. Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает правила участия в торгах и заключения договора.

Для того, чтобы принять участие в торгах, на интерактивной карте портала ЕАСУЗ необходимо выбрать лот. Далее нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте торгов, внести задаток и прикрепить необходимые документы.

Реклама

В случае, если человек выигрывает аукцион, он заключает договор с администрацией округа, в котором находится участок, и подает уведомление о планируемом строительстве объекта ИЖС на «Госуслугах».

Чтобы постройку смогли зарегистрировать, ее необходимо правильно расположить на участке. В 2023 году от границ участка до жилого дома нужно отступить минимум три метра. После завершения строительства дома и регистрации права на него, у владельца постройки появится возможность выкупить землю в собственность.

Ознакомиться с лотами, выставленными на торги в Подмосковье, можно на портале ЕАСУЗ.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».