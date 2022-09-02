Подмосковье 02 сентября 2022, 14:18 Поделиться Telegram

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Viber Правила выбора управляющих компаний изменились в Подмосковье с 1 сентября фото с сайта pixabay.com

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С 1 сентября этого года в Подмосковье вступили в силу изменения в жилищное законодательство. Речь идет о том, чтобы поменять возможности общего собрания собственников квартир и комнат в многоквартирном доме.

Теперь выбрать управляющую организацию будет возможно в том случае, если за эту УК проголосовала большая часть владельцев квартир в целом, а не большая часть людей, которые пришли непосредственно на собрание.

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Таким образом, ожидается, что среди собственников квартир будет меньше конфликтов по этому вопросу. Кроме того, станут труднее любые фальсификации при выборе УК. Авторы инициативы уверены, что она уже успела себя зарекомендовать и подтвердить свою состоятельность и важность. Об этом рассказала руководитель Госжилинспекции Ольга Федина.

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Новые изменения в Жилищный кодекс закрепляют несколько позиций. В первую очередь они установили новые требования к количеству голосов собственников во время общих собраний. Ожидается, что это поможет в будущем избежать беспорядочной смены управляющих организаций. Теперь за УК должны проголосовать больше половины всех жителей дома, а не только те, кто пришел на само собрание. Подход со стороны людей к управлению своим домом после нововведений станет более взвешенным и ответственным.

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