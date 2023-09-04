Подмосковье 04 сентября 2023, 14:10 Правила выбора стола для сохранения осанки ребенка разъяснили в Московской областной детской больнице Фото: unsplash.com

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В стране и Подмосковье начался новый учебный год. Заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева рассказала о правильном выборе стола для сохранения осанки и зрения ребенка.

«Он должен быть не менее метра в длину. Ребенок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы за столом. Столешница рабочего стола должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Из этого следует, что ноги ребенка должны стоять на полу под прямым углом, а его локти свободно касаться столешницы», — заявила специалист.

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Григорьева рассказала, что ноги должны находиться под столом свободно, стопы следует поставить ровно на пол. Столешницу лучше взять слегка под наклоном, она поможет правильно распределить нагрузку.

«В идеале стол должен позволять фиксировать угол наклона крышки в нескольких положениях. В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: примерно 20 градусов для чтения, примерно 10 градусов для письма и от нуля до пяти градусов для рисования, лепки или других ручных работ», — добавила травматолог.

Стол и стул должны соответствовать друг другу и росту ребенка.

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