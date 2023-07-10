10 июля 2023, 11:33
Правила целевого использования земли напомнили в Подмосковье
Собственникам и арендаторам земли в Подмосковье напомнили о важности правильного ее использования. В Министерстве имущественных отношений Московской области пояснили опасность, связанную с зарастанием территорий сорняками и замусориванием.
В ведомстве разъяснили правила, которые должны соблюдать собственники и арендаторы земель. Так, им необходимо использовать землю в соответствии с ее целевым назначением, а деятельность не должна наносить вред окружающей среде. Кроме того, нельзя допускать порчу или уничтожение земель. Уточняется, что владельцам земель следует сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, которые установлены на участке по закону.
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«Со своей стороны мы принимаем меры, но хочу в очередной раз обратить внимание всех собственников и арендаторов: последствия негативно отражаются на природных богатствах, а могут отразиться и на личном благосостоянии», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
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