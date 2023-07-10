Подмосковье 10 июля 2023, 11:33 Правила целевого использования земли напомнили в Подмосковье Фото Минимущества

Читать 360tv в

Собственникам и арендаторам земли в Подмосковье напомнили о важности правильного ее использования. В Министерстве имущественных отношений Московской области пояснили опасность, связанную с зарастанием территорий сорняками и замусориванием.

В ведомстве разъяснили правила, которые должны соблюдать собственники и арендаторы земель. Так, им необходимо использовать землю в соответствии с ее целевым назначением, а деятельность не должна наносить вред окружающей среде. Кроме того, нельзя допускать порчу или уничтожение земель. Уточняется, что владельцам земель следует сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, которые установлены на участке по закону.

Реклама

«Со своей стороны мы принимаем меры, но хочу в очередной раз обратить внимание всех собственников и арендаторов: последствия негативно отражаются на природных богатствах, а могут отразиться и на личном благосостоянии», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».