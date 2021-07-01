Правила получения прав на торговлю алкоголем изменили в Подмосковье

Бизнесменам не понадобится получать бланк лицензии на розничную продажу алкоголя в Подмосковье с 1 июля. Если раньше он требовался в печатном или электронном виде, то теперь документ заменили записью в цифровом реестре, рассказал глава областного Мингосуправления Максим Рымар.

Выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя перевели на реестровую модель в Подмосковье. Это означает, что теперь юрлицам больше не нужно получать лицензию на бланке строгой отчетности в МФЦ или в форме электронного документа на портале госуслуг Максим Рымар. Он объяснил, что сведения станут хранить в государственном электронном реестре лицензий и выдавать по требованиям заявителя. «Такая мера упростит для бизнеса получение разрешения и избавит от бумажной волокиты», — отметил Рымар. Услуга по выдаче лицензии на розничную продажу алкоголя доступна на портале госуслуг по ссылке. Государственная пошлина за год действия лицензии равна 65 тысячам рублей. Для получения выписки государственного реестра лицензий необходимо воспользоваться сервисом на сайте.