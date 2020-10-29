Свыше 100 волонтеров рассказали жителям Подмосковья о правилах сортировки мусора в «мегабаках»
О запуске проекта объявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мегабаки» позволят избавиться от навалов крупногабаритного мусора вблизи домов.
В тестовом режиме старт проекту дали в прошлом году. Тогда первые площадки открыли в Рошале и Балашихе. С августа 2020-го список адресов значительно расширили.
Уже на протяжении трех месяцев волонтеры помогают жителям разобраться в тонкостях сортировки мусора. Из «мегабаков» его отправляют на безопасную переработку. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
Вклад волонтеров в проект „Мегабак“ имеет огромное значение в его успехе. Именно благодаря таким вовлеченным и неравнодушным жителям наш регион становится чище и экологичнее ежедневноАнтон Велиховский.
По его словам, проект «Мегабак» особенно поддержало молодое поколение. Сортировка отходов в синие и серые баки уже стала новой культурой обращения с мусором.
Добровольцы не только разъясняют жителям правила, но и вручают подарки — сувениры от областных операторов на память о вкладе в чистоту Подмосковья.
Постоянные адреса площадок можно найти на сайте мегабак.рф и порталах региональных операторов.