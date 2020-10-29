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    29 октября 2020, 14:01

    Свыше 100 волонтеров рассказали жителям Подмосковья о правилах сортировки мусора в «мегабаках»

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    С начала работы проекта «Мегабак» в Подмосковье его поддержали 115 волонтеров. Они помогли объяснить жителям, как правильно сортировать и утилизировать крупный мусор. Специально для таких отходов в городских округах появились зеленые баки.
    Свыше 100 волонтеров рассказали жителям Подмосковья о правилах сортировки мусора в «мегабаках» | Изображение 1

    О запуске проекта объявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мегабаки» позволят избавиться от навалов крупногабаритного мусора вблизи домов.

    В тестовом режиме старт проекту дали в прошлом году. Тогда первые площадки открыли в Рошале и Балашихе. С августа 2020-го список адресов значительно расширили.

    Уже на протяжении трех месяцев волонтеры помогают жителям разобраться в тонкостях сортировки мусора. Из «мегабаков» его отправляют на безопасную переработку. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

    Вклад волонтеров в проект „Мегабак“ имеет огромное значение в его успехе. Именно благодаря таким вовлеченным и неравнодушным жителям наш регион становится чище и экологичнее ежедневно

    Антон Велиховский.

    По его словам, проект «Мегабак» особенно поддержало молодое поколение. Сортировка отходов в синие и серые баки уже стала новой культурой обращения с мусором.

    Свыше 100 волонтеров рассказали жителям Подмосковья о правилах сортировки мусора в «мегабаках» | Изображение 2

    Добровольцы не только разъясняют жителям правила, но и вручают подарки — сувениры от областных операторов на память о вкладе в чистоту Подмосковья.

    Постоянные адреса площадок можно найти на сайте мегабак.рф и порталах региональных операторов.