Свыше 100 волонтеров рассказали жителям Подмосковья о правилах сортировки мусора в «мегабаках»

О запуске проекта объявил губернатор региона Андрей Воробьев. «Мегабаки» позволят избавиться от навалов крупногабаритного мусора вблизи домов.

В тестовом режиме старт проекту дали в прошлом году. Тогда первые площадки открыли в Рошале и Балашихе. С августа 2020-го список адресов значительно расширили.

Уже на протяжении трех месяцев волонтеры помогают жителям разобраться в тонкостях сортировки мусора. Из «мегабаков» его отправляют на безопасную переработку. Это отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Вклад волонтеров в проект „Мегабак“ имеет огромное значение в его успехе. Именно благодаря таким вовлеченным и неравнодушным жителям наш регион становится чище и экологичнее ежедневно Антон Велиховский.

По его словам, проект «Мегабак» особенно поддержало молодое поколение. Сортировка отходов в синие и серые баки уже стала новой культурой обращения с мусором.

Добровольцы не только разъясняют жителям правила, но и вручают подарки — сувениры от областных операторов на память о вкладе в чистоту Подмосковья.

Постоянные адреса площадок можно найти на сайте мегабак.рф и порталах региональных операторов.