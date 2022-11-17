Подмосковье 17 ноября 2022, 10:58 Правила регистрации тракторов, снегоходов и квадроциклов напомнили в Подмосковье

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Жителям Подмосковья напомнили о необходимости зарегистрировать свою самоходную технику. Новый закон действует с 3 июля 2022 года.

К самоходным машинам относятся тракторы, погрузчики, экскаваторы, краны, электрокары, снегоходы и квадроциклы, а также авто для уборки снега, грейдеры и вездеходы.

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Чтобы поставить такой транспорт на учет, понадобятся документы владельца и паспорт техники. Для тех машин, которые могут развивать скорость больше 20 километров в час, понадобится оформить ОСАГО. После этого нужно будет оплатить госпошлину и подать заявление о постановке на учет. Сделать это можно на портале госуслуг Подмосковья.

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Владельцу придет уведомление о дате и месте встречи с инспектором Гостехнадзора. Он осмотрит технику, затем можно будет получить регистрационные номера и документы.

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