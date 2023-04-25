Подмосковье 25 апреля 2023, 14:34 Правила размещения информации о проведении капитального ремонта напомнили в Подмосковье

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За три года в Подмосковье капитально отремонтируют более 1,1 тысячи многоквартирных домов. Так, жилищные условия будут улучшены для 150 тысяч жителей региона. На этом фоне в министерстве ЖКХ Московской области напомнили правила размещения информационных табличек, необходимых для оповещения населения о предстоящих работах по капитальному ремонту.

Согласно правилам, информационную табличку размещают на фасаде здания не менее чем за 14 дней до начала строительно-монтажных работ. Кроме того, табличка должна быть пластиковой, формата А0 и иметь зеленый фон. Шрифт и оформление должны соответствовать образцу, использование других форматов запрещается.

«В рамках реализации программы капитального ремонта на территории Московской области производятся работы по ремонту фасадов, кровель, замене внутренних инженерных систем, ремонту подвальных помещений, фундаментов, установке общедомовые узлов учета потребления коммунальных ресурсов и замене устаревшего лифтового оборудования», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Кроме того, в табличке должны быть следующие сведения: адрес и виды работ, сроки проведения, а также контактные данные заказчика, строительного контроля, производителя работ, страховой организации и уполномоченного от собственников МКД.

«Для нас важно, чтобы жители в домах, где проводится капремонт, имели полное представление о ходе, видах и сроках работ, а также обладали актуальной информацией», — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта на 2023–2025 годы можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на обновление системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. По словам главы региона, модернизация данной сферы должна быть прозрачной и своевременной.

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