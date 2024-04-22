Подмосковье 22 апреля 2024, 12:45 Правила пожарной безопасности напомнили в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Специалисты 284-й пожарно-спасательной части провели профилактические мероприятия в деревне Полбино. Они разъяснили жителям требования пожарной безопасности в период повышенной пожароопасности.

Начальник части Александр Кутаков подчеркнул важность осторожности при использовании печей, газовых установок и электроприборов. Он также посоветовал избегать самодельной или неисправной электротехники, регулярно проверять состояние печей и иметь под рукой средства для тушения.

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Аналогичные мероприятия провели и другие пожарные части в городских округах Кашира, Серебряные Пруды и Зарайск в выходные дни. Заместитель начальника территориального управления № 12 Сергей Агачев объяснил, что цель таких мероприятий — предотвращение пожаров и других ЧП.

Организаторы раздали жителям памятки с номерами экстренных служб и напомнили об опасности паления травы, что может привести к серьезным последствиям. Все проведенные мероприятия направлены на снижение риска возгораний и повышение безопасности граждан в период повышенной пожароопасности.

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