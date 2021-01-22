Жителям Подмосковья напомнили о новых правилах поверки счетчиков
Поверка приборов учета — это подтверждение соответствия измерений счетчиков метрологическим характеристикам. Об этом напомнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
По его словам, новые правила связаны с окончанием действия моратория, установленного правительством региона в период пандемии.
С 1 января 2021 года поставщики ресурсов не принимают показания счетчиков с истекшим сроком поверки
В апреле прошлого года власти Московской области приняли решение о временном моратории на начисление штрафов за неоплаченные коммунальные услуги. Но порядок изменился.
Новые правила
Поверку счетчиков тепла, газа и воды необходимо проводить организациям с аккредитацией. Это услуга, за которую платит собственник жилья.
Подавать показания счетчика и оплачивать пользование газом необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчетным.
А вот за индивидуальный прибор учета электроэнергии, за его содержание, установку, замену и поверку ответственным лицом остается гарантирующий поставщик.
Когда наступит время для поверки, организациям потребуется связаться с жильцами и назначить время.
Специалисты должны будут выполнить услугу бесплатно. Если жители откажутся пустить рабочих, стоимость электричества начнут начислять по нормативу с применением повышающего коэффициента.
Как узнать срок поверки?
Узнать срок поверки можно из квитанции, в личном кабинете на сайте для оплаты ЖКУ, по телефону управляющей компании или из технического паспорта счетчика.
По закону при использовании счетчиков с истекшими сроками поверки расчет и оплату производят по нормативу, что может привести к увеличению размера платежей за электричество.