Правила пользования «Пушкинской картой» напомнили в Минкультуры Подмосковья

Участниками всероссийской программы «Пушкинская карта» в Московской области являются 62 разных учреждения. Среди них — театры и музеи, культурно-досуговые центры и концертные организации, рассказали в Минкультуры региона.

На выбор обладателям такой карты представлены более 650 разных мероприятий. Статистика минувших двух месяцев показала, что наибольший интерес у молодых людей вызвали театры. Туда было продано более 1,8 тыс. билетов. На втором месте — музеи. В них было куплено свыше 400 билетов.

Вся афиша мероприятий, предлагаемых по «Пушкинской карте», есть на сайте культура.рф или на сайте министерства культуры Подмосковья.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди от 14 до 22 лет. Для этого нужно зарегистрироваться на «Госуслугах», подтвердить учетную запись, скачать мобильное приложение «Госуслуги.Культура», авторизоваться в нем и запросить оформление карты.

После нужно подтвердить выпуск карты в приложении и сделать селфи. Купить билеты на мероприятие можно на сайте или в кассе. При посещении нужно не забыть взять с собой паспорт.