Подмосковье 16 января 2023, 17:28 Правила подачи заявлений на сдачу ЕГЭ и ОГЭ напомнили в Подмосковье

Читать 360tv в

Жители Подмосковья могут подать заявки на сдачу ОГЭ и ЕГЭ онлайн. Прием заявлений на участие в едином государственном экзамене завершится 1 февраля, а на участие в основном государственном экзамене продлится до 1 марта.

«Ежегодно более ста тысяч участников ЕГЭ и ОГЭ в Московской области подают заявление для участия в экзаменах. Раньше для этого необходимо было обратиться лично: выпускникам прошлых лет — в управление образования своего города, выпускникам текущего года — в школу», — отметили в пресс-службе министерства образования Подмосковья.

Реклама

Для того, чтобы подать заявление электронно, необходимо перейти в раздел «Образование» — «Образование детям» на региональном портале госуслуг. Подать заявление могут как сами участники экзаменов, так и их родители. Услуга предоставляется в течение 5 рабочих дней.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».