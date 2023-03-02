02 марта 2023, 11:47
Правила подачи заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов разъяснили в Подмосковье
С 1 марта жители Подмосковья будут получать услугу по проведению госэкспертизы лесов только в электронном формате. Об изменениях рассказали в Комитете лесного хозяйства Московской области.
Теперь проект должен быть сформирован в виде файлов в формате XML, а сам документ должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью. Данные меры позволят исключить допущение технических ошибок при заполнении формы, тем самым снизить процент отказов в предоставлении государственной услуги.
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XSD-схемы и руководство по работе с ними можно найти на официальном сайте Рослесхоза.
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