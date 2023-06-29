Подмосковье 29 июня 2023, 12:06 Единые правила перевозок в легковом такси установили в Подмосковье Мособлдума ввела единые правила перевозок в легковом такси Unsplash

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Единые правила перевозок в легковом такси установили в Подмосковье. Закон, принятый Мособлдумой, начнет действовать в сентябре. Согласно нему, водители обязаны проходить аттестацию, в салонах необходимо размещать сведения о тарифах, а информацию о поездках — предоставлять в областную систему.

Первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин сообщил, что цель закона — ввести основы организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси.

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«А также урегулировать общественное отношение и отношения, возникающие при организации регионального государственного контроля», — подчеркнул он.

Легковое такси должно соответствовать цветовой гамме кузова из белого цвета с желтыми полосами, иметь светоотражающие элементы.

В салоне должна быть информация о тарифах и правилах их применения. Желательно размещение этих сведений и в формате QR-кода.

Перевозчик обязан предоставлять информацию о водителях и перевозках в областную информационную систему легковых такси.

Подробности о новых правилах разместили на сайте Мособлдумы.