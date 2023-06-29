29 июня 2023, 12:06
Единые правила перевозок в легковом такси установили в Подмосковье
Мособлдума ввела единые правила перевозок в легковом такси
Единые правила перевозок в легковом такси установили в Подмосковье. Закон, принятый Мособлдумой, начнет действовать в сентябре. Согласно нему, водители обязаны проходить аттестацию, в салонах необходимо размещать сведения о тарифах, а информацию о поездках — предоставлять в областную систему.
Первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин сообщил, что цель закона — ввести основы организации перевозок пассажиров и багажа в легковом такси.
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«А также урегулировать общественное отношение и отношения, возникающие при организации регионального государственного контроля», — подчеркнул он.
Легковое такси должно соответствовать цветовой гамме кузова из белого цвета с желтыми полосами, иметь светоотражающие элементы.
В салоне должна быть информация о тарифах и правилах их применения. Желательно размещение этих сведений и в формате QR-кода.
Перевозчик обязан предоставлять информацию о водителях и перевозках в областную информационную систему легковых такси.
Подробности о новых правилах разместили на сайте Мособлдумы.
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