11 июля 2023, 16:08
Правила хранения более чем 350 тысяч ружей и пистолетов проверили в Подмосковье за полгода
Сотрудники Росгвардии по Московской области проверили более 350 тысяч единиц огнестрельного оружия у частных лиц за полгода. Около двух тысяч ружей и пистолетов изъяли у владельцев за нарушение законодательства.
Росгвардейцы составили более четырех тысяч административных протоколов за полгода, изъяли более двух тысяч единиц оружия, аннулировали почти 500 лицензий и разрешений. Жители и юридические лица добровольно сдали около трех тысяч ружей.
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За шесть месяцев рассмотрено свыше 48 тысяч заявлений юридических и физических лиц в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, из них более 96% поступило через портал государственных услуг.
В июне бойцы дивизии Дзержинского получили около 20 машин высокой проходимости от губернатора Андрея Воробьева. Автомобили помогут спецназовцам в выполнении задач.
Росгвардия
Оружие
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