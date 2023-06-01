Подмосковье 01 июня 2023, 11:46 Правила борьбы с борщевиком на личных участках перечислили в Подмосковье Фото Минимущества

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В Министерстве имущественных отношений Подмосковья напомнили, что уничтожение борщевика — это прямая обязанность владельцев земельных участков. Для эффективной борьбы с опасным сорняком есть несколько правил.

Борщевик Сосновского распространяется с невероятной скоростью и его очень трудно искоренить. Лучше всего это делать, когда он только-только появился на участке, и речь идет о нескольких единичных экземплярах. Чем сильнее зарос надел, тем труднее придется владельцам.

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Скашивание борщевика помогает, если делать это до начала цветения. Если скосить растение после, его семена дозреют и посеются на участке, поэтому такой борщевик нужно уже сжигать. Повторять скашивание нужно несколько раз, до полного истощения корня. А если в каждую трубку, которая осталась от стебля скошенного борщевика, насыпать соли, шансы на успех увеличатся.

Чтобы искоренить борщевик не за несколько лет, а быстрее, можно попробовать мульчирование. Технология такая: скосить борщевик до начала цветения, заглушить его плотным мульчированием, застелить плотным, нетканым материалом или плотной черной полиэтилетновой пленкой, сверху насыпать земли.

Весной, когда борщевик только прорастет, тоже можно накрыть его черной пленкой, придавить края кирпичами, присыпать землей. К июню сорняк должен погибнуть. Пленку можно снять, а землю под ней перекопать.

Самым эффективным способом борьбы с борщевиком является выкапывание. Его нужно проводить ранней весной, пока наземная часть борщевика совсем маленькая. Но это и самый опасный способ, к тому же, велика опасность ожогов.

Если участок полностью зарос, специалисты рекомендуют отвальную вспашку. Ее проводят ранней весной, а все корни, которые поднял плуг, выбирают вручную. Через месяц, когда появятся новые побеги, повторите вспашку.

А вот осенью делать вспашку нельзя ни в коем случае — она только поможет созревшим семенам борщевика попасть поглубже в почву и прорасти.

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