Подмосковье 21 июля 2023, 09:33 Правила безопасности во время ловли рыбы из лодки напомнили жителям Подмосковья ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360tv в

Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили любителям отдыха на природе соблюдать правила безопасности при ловле рыбы из лодки на открытых водоемах. Работники службы проводят беседы с жителями во время рейдов на реках, прудах и озерах.

Как рассказал заместитель начальника учреждения Сергей Прокопюк, ловля рыбы из лодки имеет определенные риски даже для опытных рыбаков. Важно тщательно проверить исправность плавательного средства и убедиться, что оно не протекает.

Реклама

«С собой необходимо захватить спасательные средства и емкость для откачки воды. В резиновых лодках нельзя вставать, перегибаться за борт, а также заплывать в места, где из-под воды торчат острые камни, бытовой мусор и коряги. При сильном течении или на перекате плавсредство может перевернуться. В этом случае рыбакам следует ухватиться за корму или нос и плыть за лодкой к ближайшему берегу», — сказал он.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».