21 июля 2023, 09:33
Правила безопасности во время ловли рыбы из лодки напомнили жителям Подмосковья
Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили любителям отдыха на природе соблюдать правила безопасности при ловле рыбы из лодки на открытых водоемах. Работники службы проводят беседы с жителями во время рейдов на реках, прудах и озерах.
Как рассказал заместитель начальника учреждения Сергей Прокопюк, ловля рыбы из лодки имеет определенные риски даже для опытных рыбаков. Важно тщательно проверить исправность плавательного средства и убедиться, что оно не протекает.
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«С собой необходимо захватить спасательные средства и емкость для откачки воды. В резиновых лодках нельзя вставать, перегибаться за борт, а также заплывать в места, где из-под воды торчат острые камни, бытовой мусор и коряги. При сильном течении или на перекате плавсредство может перевернуться. В этом случае рыбакам следует ухватиться за корму или нос и плыть за лодкой к ближайшему берегу», — сказал он.
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