Подмосковье 28 июля 2023, 18:06 Правила аренды земли для строительства дома в Подмосковье объяснят на вебинаре 31 июля Комитет по конкурентной политике Московской области

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Комитет по конкурентной политике Московской области проведет прямой эфир по вопросам аренды земли 31 июля. Жители узнают, с чего начать и как подготовиться к аукциону.

Прямой эфир состоится 31 июля в 15:00 в Telegram-канале konkurenTEAM. Специалисты расскажут, где найти информацию об участках, которые можно приобрести в Подмосковье, какие земельные наделы уже сейчас доступны, как подготовиться к аукциону и стать его участником.

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Вопросы для прямой линии можно направить через платформу обратной связи. Инструкция доступна по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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