Подмосковье 07 декабря 2023, 15:52 Права всех обманутых дольщиков в Одинцове восстановят в 2023 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Вопрос обманутых дольщиков в Одинцовском округе полностью решат до конца 2023 года. Они получат квартиры или компенсации.

Ранее в Одинцове обеспечили права дольщиков 19 жилых комплексов.

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«В 2023 году обеспечены права 1960 дольщиков в жилом комплексе „Лайково“ и 768 — в жилом комплексе „Восточный“ в Звенигороде. В первом жилом комплексе введено в эксплуатацию 12 домов, во втором — три», — рассказал первый заместитель главы Одинцовского городского округа Михаил Пайсов.

Собственникам жилых комплексов «Единый стандарт», «Ирис» и «Высокие Жаворонки» в ближайшее время выплатят компенсации.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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