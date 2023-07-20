Подмосковье 20 июля 2023, 08:00 Подмосковный омбудсмен Фаевская провела заседание на тему прав трудовых мигрантов в регионе Фото пресс-службы Уполномоченного

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу со специалистами Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в России. Мероприятие состоялось по реализации государственной программы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в Московской области на 2023–2027 годы».

Участники встречи обсудили актуальные вопросы, с которыми сталкиваются иностранцы в Подмосковье.

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«Многие иностранные граждане не владеют необходимой правовой информацией и сталкиваются с проблемами законности пребывания в Подмосковье. С коллегами наметили план работы по правовому просвещению», — отметила Фаевская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность взаимодействия с жителями. Он призвал всех руководителей предусмотреть грамотный и организованный механизм в этом направлении.

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