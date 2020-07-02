Права свыше 150 дольщиков восстановили в Чехове и Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 16 на улице Чехова в городе Чехов.

Первоначальный срок ввода жилого дома был запланирован на четвертый квартал 2014 года, но не был соблюден застройщиком ООО «Сбыт и Сервис» из-за финансовых трудностей.

«На данный момент многоквартирный жилой дом по адресу: г. о. Чехов, ул. Чехова, дом 16, рассчитанный на 130 квартир, введен в эксплуатацию. Обеспечены права 120 дольщиков», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Также разрешение на ввод в эксплуатацию выдали жилому комплексу «АиБ» в поселке Мещерино Ленинского округа.

Первоначальный срок ввода жилого комплекса был запланирован на четвертый квартал 2017 года, однако он был нарушен застройщиком ООО «Коробово-1» из-за недостатка финансирования. В связи с низкими темпами строительства объект был взят на контроль правительства Московской области.

«Министерством жилищной политики введен в эксплуатацию 4-этажный трехсекционный жилой дом по адресу: г. о. Ленинский, п. Мещерино, участок 54, дом 1. Скоро 33 дольщика получат свои ключи», — прокомментировала министр жилищной политики региона Инна Федотова.