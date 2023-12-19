Подмосковье 19 декабря 2023, 17:30 Права последних 2,5 тысячи обманутых дольщиков Подмосковья восстановят к концу года

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Приоритетная задача Подмосковья на 2023 год — восстановление прав обманутых дольщиков — близится к полному выполнению. Министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян рассказал в эфире «360», что ключи осталось выдать последним 2,5 тысячи жителям.

«По итогам 2023 года стоит отметить реализацию прав обманутых дольщиков. Это выделяющаяся тема. До прихода команды губернатора в нашем регионе было около 117 тысяч обманутых дольщиков. Это очень негативное наследие, которое осталось от предыдущих застройщиков. Сейчас никто из них уже не работает в регионе, мы провели чистки. И все эти годы шла работа по восстановлению прав жителей. Сегодня у нас осталось 2,5 тысячи дольщиков, вопрос которых мы должны решить до конца декабря», — рассказал Артур Гарибян.

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Что касается планов ведомства на 2024 год, министр отметил совершенствование Центра содействию строительства.

«Это приоритетная задача. Мы должны сопроводить все проекты импортозамещения, которые заходят к нам, до логического завершения», — добавил Гарибян.

Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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