Подмосковье 21 июня 2023, 09:51 Права почти 1,8 тысячи дольщиков восстановят в Химках в 2023 году

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Права более 4460 дольщиков восстановили в Химках за последние годы. В 2022 году квартиры или выплаты получила 221 семья, в 2021 — 885 семей, а в 2023-м решат проблему еще 1783 пострадавших дольщиков. Часть из них переедут в достроенные дома, остальные получат компенсации и смогут приобрести новое жилье.

Вопрос жилья решили еще для 646 семей очередников и 129 детей-сирот. Также 117 молодых семей получили сертификаты на улучшение жилищных условий, 979 многодетных — бесплатные земельные участки.

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«В городе действуют различные программы, которые позволяют нам поддерживать многодетные и молодые семьи, детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году мы обеспечим жильем еще 17 детей-сирот. Все квартиры мы подготавливаем к переезду ребят — устанавливаем бытовую технику, кухонный гарнитур и необходимую мебель», — отметил Дмитрий Волошин.

Дети, оставшиеся без попечения родителей, могут воспользоваться жилищным сертификатом для покупки жилья в другом городе Подмосковья.

Кроме того, в 2022 году расселили восемь квартир аварийного фонда. В планах до 2029 года ликвидировать еще 53 ветхих и аварийных домов — 1707 жителей, основная часть которых находится в Сходне. Для этого потребуется более 36 тысяч квадратных метров жилой застройки. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами.

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