Подмосковье 16 сентября 2023, 14:02 Права обманутых дольщиков восстановят в Подмосковье до конца года Телеканал «360»

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Власти Подмосковья восстановят права всех обманутых дольщиков до конца года. Решения проблемы ждут около девяти тысяч граждан, кто-то отпразднует новоселье в долгожданном доме, а некоторые выберут альтернативу на возвращенные деньги.

Дольщики ЖК «Белый город» ждут свои квартиры около 10 лет. В 2015 году застройщик комплекса обанкротился, нового ответственного за возведение ждала та же участь. Тогда разочарованные вкладчики обратились за помощью к властям региона.

«Был подобран новый инвестор, технический заказчик, группа компаний „Инград“. И вот на сегодняшний день то, что вы видите, это результат помощи правительства Московской области», — поделился дольщик Вадим Карих.

В 2020 году в Подмосковье создали Фонд защиты участников долевого строительства в целях помочь гражданам обрести обещанное жилье или вернуть деньги, если застройщика не найдут вовремя.

На основании поручения нашего президента в этом году мы должны и достроить, и завершить выплаты всем [дольщикам], кто пострадал в разные годы в разных городах. Андрей Воробьев Губернатор Московской области

Возможностью вернуть средства воспользовалась Людмила. Сегодня женщина ждет окончания возведения своего дома в уютном ЖК «Аникеевский» в Красногорске. Ранее она вложила средства в строительство комплекса в деревне Высоково под Истрой, но ответственная компания обанкротилась вскоре после начала работ. Регион выплатил женщине потраченную на квартиру сумму и предложил выбрать другое жилье.

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