Подмосковье 25 декабря 2023, 17:12 Права на оплату труда восстановили у 6 тысяч работников в Подмосковье в этом году Unsplash

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Итоги работы по восстановлению прав сотрудников на оплату труда подвели в Министерстве социального развития Московской области. За год свои деньги получили шесть тысяч человек.

«В этом году мы проделали большую работу, в результате которой шесть тысяч работников смогли восстановить права на оплату труда. 18 организаций региона полностью выплатили задолженность по зарплате перед своими сотрудниками на сумму 250 миллионов рублей. Это хороший показатель», — отметила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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Самую большую задолженность перед работниками погасили в Солнечногорске — более 96 миллионов рублей. В Жуковском выплатили более 56 миллионов рублей, в Красногорске — более 75,4 миллиона, в Сергиевом Посаде 76 миллионов рублей.

В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию труда в Московской области, направив обращение через сайт или обратиться по телефону горячей линии 8 (495) 343-99-54.

Образовательный семинар для правительства и глав городских округов начался в Подмосковье. Одна из задач мероприятия — поиск новых умных решений для разных сфер жизнедеятельности региона. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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