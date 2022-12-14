Подмосковье 14 декабря 2022, 22:02 Права еще 8 тысяч дольщиков восстановят в Подмосковье к концу года

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В Подмосковье намерены восстановить к концу года права еще 8 тысяч дольщиков. Данный вопрос обсудили на расширенном заседании Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В ходе заседания был поднят вопрос обеспечения прав граждан — участников долевого строительства в Московской области. Отмечается, что с начала года удалось восстановить права почти 9 тысяч дольщиков, 7 тысячам из которых уже вручили ключи от квартир.

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«По исполнению плана этого года мы видели определенные риски. Однако, сегодня, обсудив тему с коллегами из профильного министерства и регионального Фонда, пришли к выводу, что по итогам года удастся выполнить план и обеспечить права 14,7 тысячи граждан» — заявил председатель Комитета Игорь Коханый.

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Также уточняется, что в 2023 году помощь будет оказана еще 11 тысячам пострадавшим участникам долевого строительства. Таким образом, в следующем году данный вопрос в Московской области будет полностью решен.

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