Подмосковье 23 марта 2023, 10:57 Права еще 207 дольщиков восстановили в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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С начала 2023 года в Московской области достроили 23 проблемных жилых объекта. Так, например, в Подмосковье возвели два многоквартирных дома на 91 и 119 квартир, восстановив права 207 дольщиков.

Региональный Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии по завершению строительства жилых домов на улице Спортивной в ЖК «Симферопольский» в Подольске.

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«В ЕРПО сейчас значится 331 жилой объект. Мы идем хорошими темпами, все объекты должны быть исключены из ЕРПО до конца года», — сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он подчеркнул, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

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