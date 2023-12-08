Подмосковье 08 декабря 2023, 11:27 Права еще 147 дольщиков восстановили в Химках Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Восстановление прав дольщиков — одна из приоритетных задач Московской области. Министерство жилищной политики региона проконтролировало завершение строительства еще одного дома в жилом комплексе «Митино дальнее» в Химках. Так, удалось восстановить права 147 дольщиков.

Первоначально застройщиком жилого комплекса «Митино Дальнее» выступало ООО «Даналит». Компания не справилась с обязательствами, и в 2020 году возведением объекта занялся подмосковный Фонд развития территорий. На данный момент в округе уже сдали шесть домов из восьми.

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Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат 3,4 тысячи ключей от квартир.

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