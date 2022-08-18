Права еще 143 дольщиков восстановили в Балашихе

Заключение о соответствии получили многоэтажный дом в ЖК «28-й микрорайон» в Балашихе. Это позволило восстановить в правах 143 дольщиков. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре региона.

Глава ведомства Артур Гарибян рассказал, что в регионе стараются эффективно решать проблему завершения строительства. Так, здание в Балашихе регулярно проверяли — мониторили динамику строительства, количество рабочих и техники.

«Все эти меры способствовали тому, что 143 дольщика ЖК „28-й микрорайон“, которые почти два года ждали завершения строительства, получат свое жилье», — отметил Артур Гарибян.

Строительство жилого комплекса началось в Балашихе в 2016 году, но из-за денежных проблем шло очень медленно. Главгосстройнадзор выявил нецелевое использование средств, после чего их вернули и вложили в стройку.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о решении проблем дольщиков в Подмосковье к 2023 году.