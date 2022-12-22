22 декабря 2022, 10:44
Права дольщиков ЖК «Парк Апрель» восстановили в Наро-Фоминске
Разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома № 42 на улице Декабристов в ЖК «Парк Апрель» (Наро-Фоминск) выдало Министерство жилищной политики Подмосковья. Долгожданные квартиры получат 87 дольщиков.
Застройщик — «СЗ ПКС Девелопмент» — начал строительство в 2018 году. Новоселье дольщики должны были справить два года спустя, но у компании возникли финансовые трудности, и работы сначала замедлились, а потом и вовсе остановились. И все же инвестору «СЗ ПКС Девелопмент» удалось получить финансирование в банке и завершить строительство объекта. Теперь жители получат ключи от своих квартир в новостройке.
Реклама
«Поздравляю дольщиков ЖК „Парк Апрель“ с вводом в эксплуатацию их дома. Для Подмосковья важно решить проблему всех жилых долгостроев, и задача правительства региона — помогать жителям в этом направлении», — сказала министр жилищной политики Инна Федотова.
Реклама
Московская область окончательно решит вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2023 года. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Наро-Фоминск
Недвижимость
Дольщики
Реклама
Реклама