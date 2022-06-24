Права дольщиков ЖК «Новоснегиревский» восстановят в Истре

Главгосстройнадзор выдал заключение о том, что ЖК «Новоснегиревский», который сейчас строится в Истринском районе, соответствует всем нормам. В результате права 264 дольщиков, которые успели приобрести там квартиры, будут восстановлены.

Строительство ранее проводилось девелопером OOO «Истринские дали», дом возводился с марта 2017 года. Однако затем возникли некие финансовые трудности и темпы строительства пришлось сильно замедлить.

«В 2019 году инспекторы Главгосстройнадзора провели проверку и выявили нецелевое использование денежных средств дольщиков. В результате проделанной работы контрольно-надзорного органа застройщик вернул деньги в строительство. Стройка на объекте возобновилась и находилась на ежедневном контроле», — отметил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

К сегодняшнему моменту строительные работы уже удалось завершить. Стоит отметить, что люди ждали свои новые квартиры начиная с 2020 года.