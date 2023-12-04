Важное 04 декабря 2023, 13:02 Права последних 3 тысяч обманутых дольщиков восстановят к январю в Подмосковье — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья: осталось восстановить права 3 тысяч обманутых дольщиков Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье до 1 января полностью решит все проблемы обманутых дольщиков. Срок обозначили заранее, и регион поэтапно шел к финальной точке. Сегодня осталось около трех тысяч человек, ожидающих свое новоселье, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«Ранее был принят целый блок законопроектов для строительства многоквартирных домов с гарантией предоставления жилья. Это эскроу-счета — система проектного финансирования. До 1 января мы по поручению президента должны завершить в Подмосковье проблему обманутых дольщиков», — подчеркнул губернатор.

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На прошлой неделе, по словам Воробьева, вышло дополнительное постановление, позволяющее осуществить все выплаты.

«И я хотел бы слова благодарности сказать нашему федеральному правительству. И Минфину, и всему строительному блоку — Марат Хуснуллин лично занимался тем, чтобы все документы вышли для максимально возможного решения вопроса», — сказал он.

В начале октября он сообщал, что в Московской области осталось восстановить права 8,4 тысячи дольщиков. На сегодняшний день, к декабрю, их около трех тысяч.

Осталось достроить небольшое количество домов, порядка трех тысяч дольщиков. Андрей Воробьев

Первоначально в Подмосковье было свыше 117 тысяч обманутых дольщиков. Жители по выбору получают долгожданные квартиры или денежные компенсации.

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