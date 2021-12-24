Права 17 тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье c начала года

С января по ноябрь в Подмосковье восстановили права более 17 тысяч обманутых дольщиков. Ключи от новой квартиры или компенсацию получат еще 2,5 тысячи человек до конца года.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Иван Синельников.

С начала двухтысячных от недобросовестных застройщиков пострадали порядка 110 тысяч граждан Иван Синельников.

Он сообщил, что за 2021 год в Московской области восстановят права около 20 тысяч обманутых дольщиков. На сегодняшний день план выполнили на 85%.

Инвесторы помогли решить проблему 8,6 тысячи человек в 113 домах. Кроме того, поддержку оказывает Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Он достроил в Подмосковье три дома, и это помогло решить проблемы 800 человек.

Выплаты и достройки, реализованные при участии областных и федеральных фондов, позволили восстановить в правах еще 7,9 тысячи дольщиков. Это 201 дом.

Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.