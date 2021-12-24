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    24 декабря 2021, 13:24

    Права 17 тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье c начала года

    Анастасия Аброськина

    С января по ноябрь в Подмосковье восстановили права более 17 тысяч обманутых дольщиков. Ключи от новой квартиры или компенсацию получат еще 2,5 тысячи человек до конца года.

    Права 17 тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье c начала года | Изображение 1

    Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра жилищной политики Подмосковья Иван Синельников.

    С начала двухтысячных от недобросовестных застройщиков пострадали порядка 110 тысяч граждан

    Иван Синельников.

    Он сообщил, что за 2021 год в Московской области восстановят права около 20 тысяч обманутых дольщиков. На сегодняшний день план выполнили на 85%.

    Инвесторы помогли решить проблему 8,6 тысячи человек в 113 домах. Кроме того, поддержку оказывает Федеральный фонд защиты прав дольщиков. Он достроил в Подмосковье три дома, и это помогло решить проблемы 800 человек.

    Выплаты и достройки, реализованные при участии областных и федеральных фондов, позволили восстановить в правах еще 7,9 тысячи дольщиков. Это 201 дом.

    Ранее в областном правительстве сообщали, что к 2023 году в Подмосковье не должно будет остаться обманутых дольщиков. Такую задачу губернатор региона поставил по итогам встречи с президентом.