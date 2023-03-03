Подмосковье 03 марта 2023, 10:36 Права более тысячи дольщиков восстановили в Подмосковье с начала года

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В январе и феврале 2023 года в Подмосковье восстановили права 1177 дольщиков в 12 домах. Ключи от новых квартир получили 1150 человек, а денежные компенсации — 27.

«В Подмосковье ведется большая работа по решению проблемы обманутых дольщиков. В феврале удалось восстановить права 254 участника долевого строительства», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Дольщики квартир в Солнечногорском ЖК «Лунево» ждали завершения строительства более шести лет, а в ЖК «Покровский» в Сергиевом Посаде — пять лет.

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