25 декабря 2023, 10:31
Права более чем 400 дольщиков восстановили в ЖК «Юбилейный» в Реутове
ЖК «Юбилейный» в Реутове достроили и ввели в эксплуатацию. Ключи от долгожданных квартир получат 479 семей.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья напомнили, что возведение жилого комплекса начала в 2017 году компания «Перспективные строительные технологии». Дольщики должны были получить квартиры еще летом 2021 года, но застройщик не справился с обязательствами.
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Достраивать дом поручили Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Сейчас жилой комплекс полностью достроен и введен в эксплуатацию.
Вопрос дольщиков в регионе остается на контроле. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года дольщикам вручат ключи от квартир.
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