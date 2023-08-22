Подмосковье 22 августа 2023, 14:17 Права более чем 300 дольщиков ЖК «Дмитров парк» восстановят в Подмосковье Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья завершил итоговую проверку и выдал заключение о соответствии ЖК «Дмитров парк» на улице Московской в Дмитрове. После того, как дом введут в эксплуатацию, все 315 дольщиков получат ключи от своих квартир.

Жилой комплекс начали строить в октябре 2018 года. Компания «Центр» обещала дольщикам передать жилье в марте 2021-го, но со своими обязательствами не справилась. Работы велись низкими темпами, из-за чего ЖК включили в Единый реестр проблемных объектов. Завершить начатое поручили новому инвестору — ГК «Основа».

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В доме расположены 315 квартир, среди которых 149 однокомнатных и 155 двухкомнатных. Комплекс находится в историческом центре Дмитрова, рядом с ж/д станцией и автовокзалом. Окна выходят на парк «Березовая роща».

С начала года в Подмосковье достроили 20 проблемных объектов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего обращения к жителям заявил, что проблему с обманутыми дольщиками в регионе решат до конца декабря.

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