Подмосковье 21 марта 2023, 10:11 Права более чем 1,3 тысячи дольщиков восстановили в Подмосковье с начала года

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Еще 13 домов исключат из единого реестра проблемных объектов в Подмосковье за неделю — это объекты в ЖК «Рябиновые аллеи» в Богородском округе. Проблему обманутых дольщиков продолжают активно решать в регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Права 27 дольщиков ЖК «Рябиновые аллеи» уже восстановлены. Люди получили денежные компенсации.

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«С начала 2023 года в регионе восстановлены права 1306 граждан по 27 многоквартирным домам. До конца марта планируем восстановить права еще 827 дольщиков по восьми домам», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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В течение года в Подмосковье будут восстановлены права 16,3 тысячи участников долевого строительства.