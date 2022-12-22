Подмосковье 22 декабря 2022, 23:13 Права более 600 дольщиков восстановят в Подольске до конца года

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В Подольске восстановят права более 600 дольщиков до конца года, достроив семь многоквартирных домов. Об этом сообщила администрация городского округа.

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Вскоре ключи от квартир получат дольщики ЖК«Дом на Серпуховской» в микрорайоне Климовск, ЖК «Симферопольский» в поселке Быково.

«Уже в 2023 году свои квартиры смогут получить и дольщики ЖК „Шепчинки“. В доме 15, корпус 1 по улице Пионерской продолжаются работы по отделке мест общего пользования, выполняются фасадные работы и обустройство инженерных сетей», — сказал глава Подольска Дмитрий Жариков.

Он добавил, что МКД уже подключен к электроснабжению, в нем установлена крышная котельная, проводятся пусконаладочные работы лифтового оборудования. Дом планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2023 года.

В третьем квартале 2023 года запланирован ввод в эксплуатацию дома 54 на улице Ватутина, сообщил глава округа.

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