Подмосковье 30 марта 2023, 09:31 Права более 300 дольщиков ЖК «Дом на Серпуховской» восстановят в Подольске ЗАО «ТЕКС»

Читать 360tv в

Проблемный ЖК «Дом на Серпуховской» достроили в Подольске. Министерство жилищной политики Подмосковья введет здание в эксплуатацию, после чего 316 дольщиков начнут получать ключи.

Строительство дома началось в 2013 году. Компания «Текс» планировала передать квартиры три года спустя, но не справилась с обязательствами и была признана банкротом.

Реклама

Четыре года стройка находилась в замороженном состоянии. Работы возобновились в 2021 году, после передачи объекта Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года. Он подчеркнул, что за прошлый год ключи от жилья или компенсации получили 16,4 тысячи дольщиков. Это на 1,7 тысячи больше, чем планировали.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».