Подмосковье 03 апреля 2023, 10:19 Права более 2 тысяч дольщиков восстановили в Подмосковье с начала года Минжилполитики МО

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С начала 2023 года в Подмосковье решили проблему 2130 дольщиков в 35 многоквартирных домах. Из них 2072 получили ключи от нового жилья, а 58 — денежные компенсации.

«Люди покупали жилье, строили планы и не думали, что для них это станет проблемой. Задача правительства региона — помочь каждому обманутому дольщику решить свой вопрос», — сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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Более 900 дольщиков восстановили права в марте. Так, 470 участников долевого строительства получили ключи от квартир в ЖК «Симферопольский» и в доме на улице Серпуховской в Подольске, а также 452 — в ЖК «Лесобережный» в Красногорске.

Денежные компенсации получил 31 дольщик в ЖК «Рябиновые Аллеи» в Богородском округе и в доме на улице Тверской в Дубне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года.

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