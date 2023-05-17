Подмосковье 17 мая 2023, 12:16 Права 768 дольщиков ЖК «Восточный» в Одинцове восстановят в этом году пресс-служба МинЖил политики МО

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Прокуратура Московской области провела выездное совещание в Одинцове с дольщиками ЖК «Восточный». Мероприятие прошло при участии представителей министерства жилищной политики региона, Фонда развития территорий, Государственного строительного надзора и администрации округа.

На встрече обсудили завершение строительства домов № 9, № 10 и № 13 жилого комплекса «Восточный». Свои квартиры там ждут 768 граждан.

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Изначально застройщиком выступило АО «СУ-155». Компания не выполнила обязательства и была признана банкротом. В 2016 году новый застройщик ЖК «Стройпромавтоматика» также не смог завершить работы.

В июне 2020 года на Наблюдательном совете Фонда развития территорий было принято решение о завершении строительства домов № 9, № 10 и № 13 жилого комплекса. Работы возобновили во втором квартале 2022 года. Ожидается, что строительство завершится в 2023 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество обманутых дольщиков в Московской области стремительно уменьшается.

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