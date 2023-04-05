Подмосковье 05 апреля 2023, 18:18 Права 554 дольщиков ЖК «Белый город» в Химках восстановят до конца 2023 года Фотографии застройщика

Читать 360tv в

Первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников совместно с представителями Прокуратуры и администрации Химок провел встречу с дольщиками ЖК «Белый город» в деревне Николо-Черкизово. Они обсудили строительство комплекса и сроки сдачи квартир.

Сейчас в строительстве задействованы 477 рабочих и 14 машин. На домах первой очереди идет ремонт кровель и фасадов, монтаж оконных блоков и стеклопакетов, устройство маячных рядов внутренней кладки и наружных сетей. На домах второй очереди ведутся кладочные работы, монтаж конструкций кровли и обустройство наружных сетей.

Реклама

К строительству ЖК «Белый город» в 2013 году приступило ООО «Сабидом-инвест». Работы приостановили в августе 2015 года из-за отсутствия финансирования. В 2016 году достройку объекта взяла на себя ГК «Урбан Групп», которая также обанкротилась.

Для завершения строительства 79 домов ЖК «Белый город» и восстановления прав 544 дольщиков правительство Подмосковья привлекло инвестора — ООО «Фортуна», с которым заключили соглашение, и в 2021 году возобновили стройку.

Дольщики домов первой очереди строительства получат ключи от квартир уже в третьем квартале 2023 года, а второй очереди — в четвертом.

Уникальный лицей с IT-уклоном сдадут досрочно. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он рассказал, что в учебное заведение попадут самые одаренные дети региона и страны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».