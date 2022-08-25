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    25 августа 2022, 16:49

    Права 240 дольщиков ЖК «Микрорайон 28» восстановили в Балашихе

    Александра Перепечаева, Юлия Уткина

    Ключи от квартир получили участники долевого строительства в Балашихе. Теперь они будут жить в корпусе № 2 ЖК «Микрорайон 28».

    Права 240 дольщиков ЖК «Микрорайон 28» восстановили в Балашихе

    Строительство дома началось еще в 2016 году. Из-за пандемии и проблем с финансированием сдать проект в срок не получилось, и дольщикам пришлось несколько лет ждать ключи от квартир. Продолжить работы удалось в мае этого года благодаря Минжилполитики региона. Ведомство оказало застройщику помощь с документами и проконтролировало стройку. Это помогло восстановить в правах 240 человек.

    Жительница ЖК Елена Морсяков рассказала, что давно мечтала о своей квартире — и теперь она наконец получила новое жилье.

    «Я увидела этот ЖК и буквально влюбилась в эту квартиру, твердо решив, что она будет моей. Моя профессия — дизайнер, теперь я смогу воплотить в жизнь свой проект по обустройству квартиры. До этого я проживала с родителями», — рассказала она.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о решении проблем дольщиков в Подмосковье к 2023 году.