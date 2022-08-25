Права 240 дольщиков ЖК «Микрорайон 28» восстановили в Балашихе

Ключи от квартир получили участники долевого строительства в Балашихе. Теперь они будут жить в корпусе № 2 ЖК «Микрорайон 28».

Строительство дома началось еще в 2016 году. Из-за пандемии и проблем с финансированием сдать проект в срок не получилось, и дольщикам пришлось несколько лет ждать ключи от квартир. Продолжить работы удалось в мае этого года благодаря Минжилполитики региона. Ведомство оказало застройщику помощь с документами и проконтролировало стройку. Это помогло восстановить в правах 240 человек.

Жительница ЖК Елена Морсяков рассказала, что давно мечтала о своей квартире — и теперь она наконец получила новое жилье.

«Я увидела этот ЖК и буквально влюбилась в эту квартиру, твердо решив, что она будет моей. Моя профессия — дизайнер, теперь я смогу воплотить в жизнь свой проект по обустройству квартиры. До этого я проживала с родителями», — рассказала она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о решении проблем дольщиков в Подмосковье к 2023 году.