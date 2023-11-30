Подмосковье 30 ноября 2023, 11:59 Права 211 дольщиков жилого комплекса «Пятиречье» восстановят в Дмитрове Главгосстройнадзор МО

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Строительство жилого комплекса «Пятиречье» завершилось в Дмитрове. В Главгосстройнадзоре региона уточнили, что возводить ЖК начали еще в 2015 году, однако в 2019 году строительство приостановили.

Застройщик ООО «ТИРОС-Инвест» использовал средства дольщиков не по назначению. Материалы направили в МВД, и в 2020 году компанию признали банкротом.

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В 2022 году возведением проблемного жилого комплекса занялся Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Московской области. Теперь в корпусе № 1 свои квартиры ждут 211 дольщиков, права которых в скором времени будут восстановлены.

На данный момент здание достроили: на подземном этаже оборудовали парковку для жильцов, а на первом — предусмотрены коммерческие помещения.

Отметим, что решение проблем обманутых дольщиков является одной из главных задач, поставленных правительству Московской области губернатором Андреем Воробьевым.

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