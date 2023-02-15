Подмосковье 15 февраля 2023, 16:42 Права 183 дольщиков ЖК «Покровский» восстановили в Сергиевом Посаде

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Строительство проблемного жилого комплекса «Покровский» завершено в Сергиевом Посаде. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано Министерством жилищной политики Подмосковья.

«Многоквартирный дом в ЖК „Покровский“ достроен и введен в эксплуатацию. Права 183 участников долевого строительства восстановлены. Люди могут получить ключи и отпраздновать новоселье», — отметила глава ведомства Инна Федотова.

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Дом начали строить еще в 2015 году. Свои квартиры дольщики ждали уже через два года, но застройщик — компания «СИХ» — стал банкротом. В конце 2020 года Фонд развития территорий принял решение о завершении строительства и выполнил работы.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах развития ЖК «Гусарская баллада». Все проблемы, с которыми столкнулись 900 дольщиков, удалось решить. Сейчас главная задача — развитие социальной инфраструктуры.