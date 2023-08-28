Подмосковье 28 августа 2023, 12:11 Права 1,5 тысячи дольщиков восстановили в августе в Подмосковье Белые Росы / пресс-служба МинЖил политики МО

Читать 360tv в

В течение августа около 1,5 тысячи дольщиков в Подмосковье получили квартиры в новых домах. По словам министра жилищной политики Московской области Инны Федотовой, этот вопрос является одним из самых приоритетных в регионе.

«Продолжаем работать. В сентябре планируем с помощью инвесторов и регионального фонда защиты прав граждан долевого участия достроить еще 52 многоквартирных дома и начать выдавать ключи от квартир 2,5 тысячи дольщиков», — подчеркнула Федотова.

Реклама

В Минжилполитики Подмосковья добавили, что в августе в регионе сдали пять многоквартирных домов. Дольщики заселились в ЖК «Белые росы» в Котельниках, «Президентский» в Лыткарине, «Шепчинки» в Подольске и «Дмитров Парк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос обманутых дольщиков до конца 2023 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».