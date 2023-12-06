Подмосковье 06 декабря 2023, 22:19 Пранкеры Вован и Лексус встретились с молодежью Подмосковья Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Проект «Мы будущее. Сила смыслов» продолжают реализовывать на территории Московской области. С молодежью уже пообщались Марьяна Наумова, Петр Лундстрем и Аким Апачев. На этот раз гостями стали известные пранкеры Вован и Лексус.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что цель проекта — донести до подмосковной молодежи правильные смыслы и обозначит вектор развития. Для этого организаторы мероприятия ответственно подходят к выбору гостей.

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«Герои нашей четвертой встречи, Вован и Лексус, из мира большой политики. Уверена, молодежи есть, чему у них поучиться, чем вдохновиться», — добавила Екатерина Швелидзе.

За псевдонимами скрываются Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, специализирующиеся на пранк-журналистике. Они разыгрывают известных людей и заставляют их говорить то, о чем они думают на самом деле.

Зачастую подобные разговоры ведутся в кулуарах и не выносятся на публику. Их жертвами уже стали глава НАТО Йенс Столтенберг, экс-президент США Джордж Буш, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и многие другие.

На встрече пранкеры рассказали о своих самых резонансных звонках и показали видеозаписи переговоров. Так, например, в прошлом году они позвонили писательнице Джоан Роулинг. Вован и Лексус представились от имени президента Украины и обсудили с ней «культурную отмену» России. Они попросили сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу главного героя саги — на чуб. Известная британская писательница не стала сразу отказываться от идеи и пообещала подумать над предложением.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

«Порой нам удается сорвать маски и вывести знаковых персонажей геополитики на чистую воду, показать всему миру, кто они на самом деле. Это довольно сложная и тонкая работа», — подчеркнул Вован.

Лексус добавил, что во время встречи от молодежи поступили интересные вопросы. Он поблагодарил ребят за готовность анализировать, дискутировать и разбираться в политических темах.

Вован и Лексус познакомились в 2014 году на фоне конфликта, разгоревшегося на территории Украины. Их объединили общие политические взгляды. Сейчас они продолжают доносить до общественности то, что происходит на самом деле.

Отметим, что авторы лучших вопросов получили от пранкеров книгу «По ком звонит телефон» с автографами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. Афиша событий обновляется ежедневно.

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