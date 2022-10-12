Практику снижения ДТП в Подмосковье представили на международной выставке-форуме «Дорога 2022» | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 12:20 Поделиться Telegram

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Viber Практику снижения ДТП в Подмосковье представили на международной выставке-форуме «Дорога 2022» Глава ГИБДД Подмосковья рассказал о мерах для снижения аварийности на форуме в Казани РИА Новости

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Доклад о комплексном подходе для снижения количества дорожных аварий представил начальник управления ГИБДД МВД России по Московской области, генерал-майор полиции Виктор Кузнецов на международной специализированной выставке-форуме «Дорога 2022» в Казани.

В ходе выступления Кузнецов отметил, что в Московской области Госавтоинспекция наладила качественное взаимодействие с министерствами и ведомствами. Кроме того, в регионе выстроили эффективную систему оперативной и высококвалифицированной помощи пострадавшим в авариях.

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Для этого выстроили специальные маршруты по доставке получивших травмы в больницы, организовали работу санитарной авиации, а также создали сеть травматологических центров первого уровня.

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Выставка-форум «Дорога» — это крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка, в которой принимают участие международные эксперты и ключевые представители дорожно-транспортного комплекса России. В том числе представители Минтранса, Росавтодора, ГУОБДД МВД России и органов исполнительной власти регионов.

Мероприятие продлится три дня. В ходе выставки-форума участники примут участие в пленарных заседаниях, конференциях и семинарах. В павильонах собравшиеся смогут посмотреть на передовые образцы дорожно-строительной техники, объекты дорожного сервиса и уличного освещения.

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