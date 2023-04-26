Подмосковье 26 апреля 2023, 05:29 Подмосковный зампред Зиновьева подвела предварительные итоги программы «Производительность труда» Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Порядка 70 подмосковных предприятий уже используют на практике опыт, полученный в рамках предварительного этапа национального проекта «Производительность труда». Промежуточные итоги реализации программы на территории Подмосковья подвела заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Пилотный этап реализации нацпроекта „Производительность труда“ завершили уже 74 подмосковные компании. Наибольшее количество участников, ожидаемо, это предприятия обрабатывающей промышленности — 61 компания. Семь предприятий представляют сферу торговли, три заняты в логистике, две — в строительстве. Еще одна компания представляет сектор АПК», — рассказала Зиновьева.

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Также министр добавила, что по завершении этапа нацпроекта все компании приняли решение тиражировать полученный опыт на другие процессы в производстве.

Среди предприятий обрабатывающей промышленности пилотный этап программы «Производительность труда» реализовали компании: производитель грузовой техники АО «Бецема», общество по изготовлению удобрений «Щелково Агрохим», производитель игрушек ООО «Десятое королевство» и другие. Таким образом, применение программы «Производительность труда» доступно для реализации во многих различных сферах промышленности.

Помощь в тиражировании нацпроекта компании получают от специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК). Также участники программы получают возможность провести обучение работников на Фабрике процессов, организованной на базе Регионального центра компетенций Московской области. Во время учебы специалисты получают возможность на практике применить оборудование «бережливого производства». Впоследствии полученный опыт сотрудники активно применяют в рабочих процессах на своих предприятиях.

Также зампред напомнила, что всего в программе задействованы более 160 подмосковных предприятий. К 2024 году количество участников планируется увеличить примерно еще на столько же. В рамках нацпроекта в регионе планируется обеспечить темпы роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей не ниже 5% в год.

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